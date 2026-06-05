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05 jun 2026 Actualizado 19:12

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Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD ante suspensión por participación en política

Se trata de la primera salida por presunta participación en política.

Carlos Carrillo. Foto: Colprensa.

Carlos Carrillo. Foto: Colprensa.

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Las elecciones en Colombia han estado marcadas por investigaciones de la Procuraduría contra funcionarios, por presunta participación en política.

Carlos Carrillo presentó su renuncia a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la suspensión de la Procuraduría, por presunta participación en política.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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