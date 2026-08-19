Empresas anunciaron millonarias donaciones para reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto

Empresas del Valle del Cauca y otras compañías con presencia en el país anunciaron aportes por cientos de miles de millones de pesos para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

El anuncio fue realizado por el presidente de Colombia , Abelardo De La Espriella, quien destacó los aportes de diferentes compañias para atender la tragedia y avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.

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Empresas del Valle del Cauca aportarán $220.000 millones

De la misma forma, Abelardo De La Espriella aseguró que través de ProPacífico, empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento se comprometieron a aportar $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, algunas de las zonas más afectadas por el desastre natural.

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El mandatario agradeció especialmente a las compañías que anunciaron aportes superiores a $10.000 millones. En este grupo mencionó a: Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Amalfi, Manuelita y Organización Delima.

También reconoció las ayudas de: Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Bivien, Grupo Diana, Jaramillo Mora, Colgate, Grupo Pichucho, Laboratorios Edo, Clínica de Occidente, Datecsa, Finesa, Supertiendas Cañaveral y Coomeva.

Asimismo, señaló que espera que más empresas se sumen a este esfuerzo de atención y reconstrucción.

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Tecnoquímicas y Bavaria también anunciaron millonarios aportes

En otra publicación, De La Espriella informó que el Grupo Tecnoquímicas (TQ) manifestó su intención de donar $50.000 millones, mientras que Bavaria anunció un aporte de $12.000 millones.

De acuerdo con el jefe de estado, estos recursos estarán destinados a contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.

De La Espriella agradeció a las empresas por estos aportes y destacó la solidaridad de empresarios y ciudadanos en medio de la emergencia.

“Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó De La Espriella.

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Con los aportes anunciados por estas empresas y los compromisos reportados a través de ProPacífico, los recursos mencionados ascienden a $282.000 millones, destinados a la atención de la emergencia y a las labores de reconstrucción.