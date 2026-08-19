Empresas anunciaron millonarias donaciones para reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto
El anuncio fue realizado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien destacó los aportes de diferentes compañías.
Empresas del Valle del Cauca y otras compañías con presencia en el país anunciaron aportes por cientos de miles de millones de pesos para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.
El anuncio fue realizado por el presidente de Colombia , Abelardo De La Espriella, quien destacó los aportes de diferentes compañias para atender la tragedia y avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.
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Empresas del Valle del Cauca aportarán $220.000 millones
De la misma forma, Abelardo De La Espriella aseguró que través de ProPacífico, empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento se comprometieron a aportar $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, algunas de las zonas más afectadas por el desastre natural.
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El mandatario agradeció especialmente a las compañías que anunciaron aportes superiores a $10.000 millones. En este grupo mencionó a: Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Amalfi, Manuelita y Organización Delima.
También reconoció las ayudas de: Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Bivien, Grupo Diana, Jaramillo Mora, Colgate, Grupo Pichucho, Laboratorios Edo, Clínica de Occidente, Datecsa, Finesa, Supertiendas Cañaveral y Coomeva.
Asimismo, señaló que espera que más empresas se sumen a este esfuerzo de atención y reconstrucción.
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Tecnoquímicas y Bavaria también anunciaron millonarios aportes
En otra publicación, De La Espriella informó que el Grupo Tecnoquímicas (TQ) manifestó su intención de donar $50.000 millones, mientras que Bavaria anunció un aporte de $12.000 millones.
De acuerdo con el jefe de estado, estos recursos estarán destinados a contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.
De La Espriella agradeció a las empresas por estos aportes y destacó la solidaridad de empresarios y ciudadanos en medio de la emergencia.
“Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó De La Espriella.
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Con los aportes anunciados por estas empresas y los compromisos reportados a través de ProPacífico, los recursos mencionados ascienden a $282.000 millones, destinados a la atención de la emergencia y a las labores de reconstrucción.