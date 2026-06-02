Carlos Carrillo rechazó suspensión de Procuraduría por presunta participación en política

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, rechazó categóricamente la decisión de la Procuraduría de suspenderlo por presunta participación en política.

Carrillo señaló que recibió con sorpresa la decisión, especialmente por la velocidad con la que se adoptó, y negó haber incurrido en actos de proselitismo.

“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña”, dijo.

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“Recibo con profunda sorpresa la decisión de la Procuraduría, especialmente por la velocidad con la que se adopta una medida disciplinaria apenas dos horas después de responder una pregunta relacionada con el presidente Gustavo Petro. Yo no propicié ese tema. La pregunta fue formulada por una periodista durante una rueda de prensa convocada para informar al país sobre el inicio de la temporada de ciclones tropicales, un asunto estrictamente misional y completamente ajeno a la contienda electoral”, agregó.

El funcionario cuestionó además que la Procuraduría filtrara la decisión de su suspensión a los medios de comunicación antes de notificarlo formalmente.

“Me enteré de esta medida a través de los titulares de prensa antes de recibir cualquier notificación formal u oficial, lo que me somete a un juicio paralelo. Es inaceptable que las decisiones de los entes de control se filtren primero en los medios antes de ser comunicadas a los sujetos procesales”, aseguró.

Carrillo además calificó como desproporcionada la decisión en su contra, no obstante, dijo que la acatará y que demostrará que no incurrió en ninguna falta disciplinaria.

“Ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y acudiré a todas las instancias legales e institucionales para demostrar que mis declaraciones estuvieron amparadas por la libertad de expresión y no constituyen una infracción disciplinaria”, dijo.

“Esta desproporcionada decisión pone en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad y de todo el sistema nacional de gestión del riesgo justo al comienzo de la temporada de ciclones, en medio de la ejecución de 8,7 billones para la recuperación temprana del frente frío y Ad portas de un superniño”, aseveró.