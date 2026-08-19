¿Quién es Antonella Farah? Este es el perfil de la nueva cónsul de Colombia en Miami

Este 18 de agosto se anunció a Antonella Farah como la nueva cónsul de Colombia en Miami, esto en el marco de los anuncios de los nuevos integrantes del gobierno que representarán al país en diferentes lugares del mundo.

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¿Quién es Antonella Farah, la nueva cónsul de Colombia en Miami?

Antonella Farah fue una de las mujeres que lideró el movimiento político de Abelardo de la Espriella en Cartagena, de hecho, es conocida popularmente en su partido como la “Tigresa Mayor”, por liderar este movimiento en la región.

La economista y empresaria colombiana nació en Montería, Córdoba, pero ha vivido y desarrollado casi toda su carrera profesional en Cartagena de Indias, también lidera la marca de moda ‘Antonella Art’, una tienda en línea de moda sostenible que debutó en la Semana de la Moda de Nueva York 2024.

Su nombre tomó fuerza durante la campaña en la región Caribe, particularmente en Bolívar, donde tuvo responsabilidades en la organización y desarrollo de la estrategia electoral del entonces candidato.

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La nueva cónsul también hace parte del círculo cercano del jefe de Estado. Su relación con De la Espriella se remonta a varios años atrás y se fortaleció durante el recorrido político que antecedió a las elecciones presidenciales.

Antonella Farah asumirá la representación consular de Colombia en Miami, una ciudad de gran importancia estratégica por la presencia de una amplia comunidad colombiana que habita allí.

Farah le recibirá el cargo a Oscar Fernando Marmolejo Roldán, quien ejercía como Cónsul de Colombia en Miami en el gobierno de Gustavo Petro.

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