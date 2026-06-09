Rafael Enrique Cruz es el director encargado de la UNGRD tras la renuncia de Carlos Carrillo

A través del Decreto 0581 de 2026, la Presidencia de la República oficializó la salida de Carlos Alberto Carrillo Arenas de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cargo que ocupaba como máxima autoridad de la entidad encargada de coordinar la prevención y atención de emergencias en el país, desde 2024.

Según el documento, Carrillo presentó su renuncia el pasado 4 de junio, después de estar suspendido por la Procuraduría el pasado 2 de junio por supuesta participación política en las elecciones de 2026.

Su suspensión fue por calificar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella como un “proyecto abiertamente fascista”, a pesar de que el funcionario afirmó que sus declaraciones “estuvieron amparadas en el derecho a la libertad de expresión y no constituyen una infracción disciplinaria”.

Rafael Enrique Cruz asumirá de manera temporal

Mientras el Gobierno define quién ocupará el cargo de forma permanente, la dirección de la UNGRD quedará en manos de Rafael Enrique Cruz Rodríguez, actual subdirector general de la entidad.

El decreto establece que Cruz asumirá las funciones de director encargado sin separarse de sus responsabilidades actuales como subdirector general.

De esta manera, garantizará la continuidad administrativa y operativa de la entidad durante el periodo de transición.

Dentro de la formación académica de Cruz en la página oficial de la presidencia aparece que es graduado de arquitectura, tiene un Magíster en Planificación Urbana y Regional, y ha hecho parte de cargos como: asesor en el Concejo de Bogotá, prestador de servicios y profesional de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria).

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Como nuevo director encargado, la UNGRD busca evitar interrupciones en la ejecución de proyectos, la atención de emergencias y la coordinación con gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro, mientras el Gobierno nacional define el nombramiento de su próximo director en propiedad.