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“Ella creía que como investigadora tenía potestad de suspender a Petro”: Benedetti sobre Arizabaleta

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la determinación que tomó la representante y presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, de pedir la suspensión del presidente Gustavo Petro, determinación que luego rectificó.

Benedetti expresó que Arizabaleta “creía que, como investigadora, tenía potestad de suspender al presidente de la República”.

¿Una estrategia para que Gustavo Petro participe en las elecciones de segunda vuelta?

Asimismo, rechazó las declaraciones desde varios sectores políticos que aseguraban que el hecho se trataba de una “jugadita” para que el presidente Petro pudiera reaccionar previo a las elecciones de segunda vuelta.

“Lo más triste es que creían que era una jugadita entre el Gobierno y el Pacto para que el presidente pudiera salir a hacer política. Hacia el mediodía había una cortina de humo y luego sale el presidente a decir que fue una extorsión. Un caos el día de ayer”, manifestó.

¿Por qué Petro habló de extorsión?

Aclaró que ella nunca le hizo a él una solicitud o favor y manifestó que cuando el mandatario habló de “extorsión” se refería, según cree, a un pedimiento de puestos que habría hecho la congresista.

“Extorsión se refiere a pedimiento de puestos, eso es a lo que creo que se refiere el presidente”, señaló.

Lista OFAC

De otro lado, se refirió a su inclusión en la Lista OFAC, junto al presidente Petro, algo que calificó como “demoledor y doloroso”.

“Es lo más duro que me ha pasado”, indicó.

Uso del celular por parte de Petro, ¿ha intentado que no lo use?

“No. Lo que yo le he dicho es que no se meta en algunos temas. Pasa algo, a mí me gustan muchas cosas que él dice”, dijo.

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