Partidos postulan sus candidatos al CNE: la elección será el próximo 25 de agosto

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA). / CNE

Luego de la elección del nuevo contralor general, el Congreso pleno ahora tiene la responsabilidad de elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Nacional Electoral (CNE) que estarán por los próximos 4 años.

Por el lado de las bancadas del Gobierno resaltan nombres como el de los exrepresentantes Juan Carlos Wills (Conservador), Gersel Pérez (Cambio Radical); y el de los exsenadores Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Alejandro Vega (Liberal).

De igual forma, también aparece en nombre de la exdirectora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, en representación de esa colectividad.

Por el Pacto Histórico, se postularon 8 candidatos, donde destacan el exrepresentante Alirio Uribe, la exsuperintendente Cielo Rusinque, y el exsecretario de la Comisión de Acusaciones Jairo Fabian Corzo.

Recordemos que los partidos que tienen representación en el Legislativo son quienes pueden postular los candidatos dependiendo de las decisiones internas de cada bancada, y son nueve los puestos a magistrados que serán repartidos.

Durante la semana del 18 al 20 de agosto, serán estudiadas las hojas de vida de los diversos aspirantes, para posteriormente ser sometidas a votación en el Congreso pleno el próximo 25 de agosto.