“Cortinas de humo”: Abelardo de la Espriella respondió a denuncia de Cepeda en su contra

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a la denuncia penal que anunció su contendor Iván Cepeda en su contra por presunto paramilitarismo.

De la Espriella aseguró que los señalamiento del aspirante del Pacto Histórico hacen parte de una estrategia para desviar la atención de la denuncia que él presentó primero ante el Gobierno de Estados Unidos sobre presunta “narcopolítica”.

De La Espriella aseguró que entregó información a Estados Unidos sobre una supuesta alianza de Cepeda con estructuras criminales, que habría incidido en las votaciones en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”, dijo De la Espriella.

Y agregó: “Su reacción fue denunciarme por lo único que sale de su boca: ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”.

Cepeda denunció a su contendor ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por presuntos delitos como concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.