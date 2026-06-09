Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jun 2026 Actualizado 11:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, estuvo en 6 AMW y habló sobre sus propuestas de gobiernos, entre ellas el fracking, una de las que más ha causado polémica en el país.

No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking | Caracol Radio/ Getty Images

No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking | Caracol Radio/ Getty Images

No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking | Caracol Radio/ Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo como invitado en 6 AMW de Caracol Radio y se refirió a sus propuestas de gobierno que implementaría en caso de ganar las elecciones en segunda vuelta.

El candidato explicó su postura sobre el fracking, una de sus propuestas que más ha causado polémicas en el país, y señaló que actuarán bajo la norma ambiental que rige en el país.

Noticia en desarrollo...

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir