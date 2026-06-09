No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking | Caracol Radio/ Getty Images

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo como invitado en 6 AMW de Caracol Radio y se refirió a sus propuestas de gobierno que implementaría en caso de ganar las elecciones en segunda vuelta.

El candidato explicó su postura sobre el fracking, una de sus propuestas que más ha causado polémicas en el país, y señaló que actuarán bajo la norma ambiental que rige en el país.

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