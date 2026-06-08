Iván Cepeda reconoció los resultados de la primera vuelta presidencial

Una semana después de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda reconoció los resultados electorales.

Cepeda señaló que en su condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, acepta los resultados que lo dejan en un escenario de segunda vuelta junto a Abelardo de la Espriella.

“Comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, puntualizó.

El candidato dejó claro que desde el comienzo, ha “respetado las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”.

Por lo cual, ratificó que una vez terminado los escrutinios, reconoce que Abelardo de la Espriella ganó con el 43.73 % de los votos, mientras que él, como candidato de la izquierda, quedó en segundo lugar con el 40.91 %.