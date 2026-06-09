“A un ladrón como Roa no lo quiero en Ecopetrol”: Abelardo de la Espriella

El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella estuvo en 6AM W con Julio Sánchez Cristo donde habló de diferentes temas como: su gabinete, dolarización, fracking y de Ecopetrol.

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Sobre Ecopetrol:

De la Espriella aseguró que lo más importante para Colombia es recuperar las finanzas de la empresa más importante del país.

“Han llevado a la empresa más importante de Colombia a niveles nunca antes vistos, toda la corrupción que la ha permeado ha destruido sus finanzas. Roa tiene que responder, no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

De esta manera, expresó que, en caso de ser elegido presidente, en su gobierno sacarán a los politiqueros de Ecopetrol para que “sea la empresa más importante del Estado”.

¿Cómo manejará la junta de la empresa?

“Lo primero que hay que señalar es que el señor Roa y toda su banda tienen que responder por ese latrocinio contra Ecopetrol. Eso no puede quedar en la impunidad. Eso hay que hacerlo y Colombia no puede mirar hacia adelante si nosotros no hacemos que quienes se han robado al Estado colombiano paguen por esos crímenes. A Ecopetrol hay que devolverle un gobierno corporativo, hay que regresarles a los técnicos, hay que sacar a los politiqueros y hay que llevarla a que sea nuevamente la empresa más importante del Estado colombiano”, dijo De la Espriella.

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¿Qué pasará con Ricardo Roa?

El candidato presidencial indicó que no va a permitir que Ricardo Roa siga a la cabeza de una de las empresas más importantes del Estado: “A un ladrón como Roa no lo quiero en Ecopetrol, bajo ninguna circunstancia. Pero les quiero decir algo. Yo creo que la justicia incluso puede que actúe antes de que yo llegue y tengan a buen recaudo a ese sujeto que durante tanto tiempo le ha hecho daño a la empresa más importante de Colombia”, afirmó.

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