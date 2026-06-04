“Seguiremos portando la camiseta”: Abelardo de la Espriella pese a decisión judicial

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que seguirá portando la camiseta de la Selección Colombia, pese a una decisión judicial que le ordenó abstenerse de usarla.

Se trata de la juez 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que le ordenó a él y al partido político Defensores de la Patria abstenerse de utilizar la camiseta oficial.

Al respecto, De la Espriella aseguró: “Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país”.

Y agregó: “Por eso seguiremos portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. Porque la camiseta no se censura y Colombia es de todos”,

La decisión contra Abelardo de la Espriella llegó tras una tutela interpuesta por Willman Ramiro Bocanegra Calderón contra el candidato.

Según el denunciante, con la utilización de la camiseta del combinado patrio se habrían vulnerado los derechos fundamentales de la igualdad, no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido.

Concluyó Abelardo con lo siguiente: “La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional”.