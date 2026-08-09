José Félix Lafaurie confirmó que no fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella

José Félix Lafaurie / Abelardo De la Espriella / María Fernanda Cabal (imágenes de archivo)

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, confirmó que ni él ni su esposa, la exsenadora María Fernanda Cabal, recibieron invitación para asistir a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, realizada en Cali.

La confirmación se produjo a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a un usuario que cuestionó su ausencia del acto protocolario y señaló que, tras haber votado por el mandatario y ser seguidor de Lafaurie y Cabal, “algo no cuadra” frente a la ausencia de ambos.

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Ante este comentario, Lafaurie fue contundente y respondió: “Nunca nos llegaron las invitaciones.”

La declaración del dirigente gremial deja constancia de que, según su versión, ni él ni Cabal recibieron invitación formal para participar en la ceremonia de posesión.

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La posesión de Abelardo de la Espriella se realizó en Cali, luego de que el Congreso aprobara que el acto protocolario se llevara a cabo en esa ciudad.

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