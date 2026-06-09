“Los voy a regresar”: De la Espriella promete reintegrar a militares retirados en Gobierno Petro

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró en diálogo con Caracol Radio que, en un eventual gobierno suyo, reintegraría a miembros de la Fuerza Pública que, según él, hayan sido retirados o perseguidos por razones ideológicas durante el Gobierno Petro.

El pronunciamiento lo hizo al responder cómo manejaría un eventual escenario de protestas, bloqueos o levantamientos contra decisiones de Gobierno, como ocurre en Bolivia. De la Espriella afirmó que no renunciaría al uso de la fuerza legítima del Estado frente a hechos que estén por fuera de la Constitución.

“La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado, y yo no lo voy a dudar un segundo. Conmigo tienen el Ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden”, aseguró el candidato en diálogo con Caracol Radio.

De la Espriella también hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse intimidar por lo que calificó como “terroristas urbanos” y dijo que la Fuerza Pública tendría respaldo de su gobierno para actuar en defensa del orden constitucional.

“¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar de estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional. Hay que salir y hay que defender a nuestras ciudades y pueblos, y al Ejército y a la Policía lo propio, para que hagan su trabajo, bajo la consigna de que serán defendidos por un gobierno que respeta y que protegerá siempre a la Fuerza Pública”, señaló.

En medio de su respuesta, el candidato se dirigió directamente a militares y policías que, según él, puedan estar recibiendo órdenes contrarias a la Constitución y la ley.

“Ese es mi llamado también para todos esos militares y policías a los que les están dando órdenes abiertamente ilegales e inconstitucionales: desacaten cualquier orden que vaya contra la Constitución y la ley. Y si los sacan de sus cargos, cuenten con el compromiso mío de que los voy a reintegrar”, afirmó.

De la Espriella agregó que, en su eventual gobierno, volverían a la institución los miembros de la Fuerza Pública que, a su juicio, hayan sido perseguidos por razones ideológicas.

“Todos los miembros de la Fuerza Pública que han sido perseguidos por razones ideológicas van a ser nuevamente enlistados bajo el gobierno del Tigre”, sostuvo.

El candidato también mencionó el caso del general Erick Rodríguez, quien entregó declaraciones sobre presuntas presiones y carnetización de electores en zonas con presencia de grupos armados y quien saldría de su cargo, como lo reveló Caracol Radio.

“Por oponerse a la carnetización de electores en zonas rojas, lo que estábamos hablando al principio de julio, la narcopolítica fue enviada a vacaciones para darlo de baja, porque ese es el objetivo, el general Erick Rodríguez”, dijo De la Espriella.

Posteriormente, al ser consultado sobre si el general Erick Rodríguez volvería a su cargo en un eventual gobierno suyo, el candidato respondió: “No te quepa la menor duda”.

De la Espriella insistió en que no permitiría que integrantes de la Fuerza Pública sean retirados por cumplir su deber.

“No voy a permitir que héroes de la patria sean descabezados por hacer su trabajo, que no es otro que defender la Constitución y la ley”, afirmó.