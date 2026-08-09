De La Espriella celebró paquete de seguridad de EE. UU. por US$1.000 millones para Colombia

Bandera de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella. Fotos: Getty Images / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares para Colombia, que busca fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la recuperación de territorios.

El mandatario colombiano recibió con satisfacción el respaldo de la administración de Donald Trump y destacó que la decisión representa un fortalecimiento de la relación estratégica entre Bogotá y Washington.

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El paquete contempla apoyo para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas con tecnología estadounidense, una ampliación de las operaciones de erradicación de cultivos de coca e interceptación de cocaína, además de acciones contra organizaciones narcoterroristas y sus financiadores.

El anuncio también fue respaldado por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, quien afirmó:

“Este paquete de seguridad de $1.000 millones demuestra que EE. UU. apoya firmemente a sus amigos y aliados”.

Díaz-Balart agregó que este respaldo “refuerza nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y fortalece la seguridad regional”.

El acuerdo contempla además una agenda económica entre ambos países, con inversiones en minerales críticos, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, infraestructura digital, portuaria y energética, y cooperación en energía nuclear con fines pacíficos.

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Para el Gobierno colombiano, el respaldo estadounidense marca una nueva etapa en la relación bilateral, con énfasis en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y desarrollo económico.