Petro pidió reforzar seguridad de candidatos presidenciales: redoblar esfuerzos para blindarlos

Imagen de referencia. Iván Cepeda (izquierda) - Gustavo Petro (centro) - Votación Colombia (fondo): Getty Images / Abelardo de la Espriella (derecha): Caracol Radio.

A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, continúan las tensiones entre los dos candidatos y los enfrentamientos entre sus simpatizantes.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la fuerza pública, duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales, ante los últimos hechos registrados y los desencuentros entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Uno de estos casos, fue el que se registró en la Parkway de Bogotá, donde una persona amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre los simpatizantes de los dos candidatos presidenciales.

Ante este hecho, el mandatario confirmó que la persona ya fue identificada, y que a pesar de que su arma es legal, debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, porque en época electoral está prohibido el porte de armas para toda la ciudadanía.

“Esa persona cometió un delito y debe ser investigada por la Fiscalía”, señaló el presidente.

Llamado al respeto y la tolerancia

Ante estos hechos, el ministro de defensa, Pedro Sánchez convocó para este miércoles a una reunión, en la que van a crear una estrategia para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto.