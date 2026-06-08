Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 jun 2026 Actualizado 23:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Petro pidió reforzar seguridad de candidatos presidenciales: redoblar esfuerzos para blindarlos

La medida es para blindar a los candidatos en medio de las alertas de seguridad.

Imagen de referencia. Iván Cepeda (izquierda) - Gustavo Petro (centro) - Votación Colombia (fondo): Getty Images / Abelardo de la Espriella (derecha): Caracol Radio.

Imagen de referencia. Iván Cepeda (izquierda) - Gustavo Petro (centro) - Votación Colombia (fondo): Getty Images / Abelardo de la Espriella (derecha): Caracol Radio.

Imagen de referencia. Iván Cepeda (izquierda) - Gustavo Petro (centro) - Votación Colombia (fondo): Getty Images / Abelardo de la Espriella (derecha): Caracol Radio.
Añadir Caracol Radio en Google

A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, continúan las tensiones entre los dos candidatos y los enfrentamientos entre sus simpatizantes.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la fuerza pública, duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales, ante los últimos hechos registrados y los desencuentros entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Uno de estos casos, fue el que se registró en la Parkway de Bogotá, donde una persona amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre los simpatizantes de los dos candidatos presidenciales.

Ante este hecho, el mandatario confirmó que la persona ya fue identificada, y que a pesar de que su arma es legal, debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, porque en época electoral está prohibido el porte de armas para toda la ciudadanía.

“Esa persona cometió un delito y debe ser investigada por la Fiscalía”, señaló el presidente.

Llamado al respeto y la tolerancia

Ante estos hechos, el ministro de defensa, Pedro Sánchez convocó para este miércoles a una reunión, en la que van a crear una estrategia para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir