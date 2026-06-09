Abelardo habló de protección a periodistas, pero cuestionó que haya “activistas” disfrazados

El candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella conversó con 6AM W acerca de la protección a periodistas en todo el país, principalmente en las regiones apartadas. Sin embargo, señaló que hay “activistas” disfrazados de comunicadores.

Vea aquí: “Los voy a regresar”: De la Espriella promete reintegrar a militares retirados en Gobierno Petro

“Hay una amenaza grave contra el periodismo colombiano, de grupos criminales y organizaciones armadas, intimidación por denuncias sobre corrupción, no hay protección en regiones apartadas, hay mucha impunidad a los ataques a los periodistas, autocensura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la protección, ampliar esquemas, evaluación de amenazas que caen sobre ellos y uso de la tecnología para que haya alertas tempranas”, afirmó.

Lea aquí: No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking

Expresó que la única manera de combatir la violencia y las amenazas contra los periodistas en todo el país es crear un grupo de inteligencia que investigue esos crímenes. Además, mencionó otras medidas:

Priorizar los casos en la Fiscalía.

Fortalecer la capacidad forense e investigativa de la Fiscalía.

Recuperar el control territorial.

Libertad de prensa y respeto al trabajo periodístico independiente.

No obstante, criticó el trabajo de algunos periodistas con los que ha tenido diferencias y los ha demandado.

“Hay activistas que fungen de periodistas, que también hay que protegerlos, pero no puede ser de buen recibo que difamen, inventen y hagan lo que les de la gana y no puedan ser objeto de mecanismos legales”, dijo.

Le puede interesar: “No se ha decidido hacer un recorte de entidades del Estado, se necesita auditoría”: De la Espriella

De esta manera, refirmó que los periodistas no están por encima de la ley.

“He tenido problemas con 12 o 14 periodistas o activistas que me han difamado. Incluso, las pocas condenas civiles contra ellos son procesos iniciados por mí, no tengo otra opción de denuncia (…). Cuando uno demanda a unos periodistas, los señala o les reclama, dicen que uno está atacando al gremio y no, aquí hay periodistas serios“.

Concluyó explicando que su problema no es con el periodismo, sino con un pequeño grupo de “activistas” que hacen de periodistas.

Escuche el fragmento de la entrevista con Abelardo de la Espriella aquí: