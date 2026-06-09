“Voy donde sea”: Abelardo pide que fórmulas vicepresidenciales estén en debate con Cepeda

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en conversación con 6AM W, se refirió al posible debate con Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio de 2026.

“Quien le ha pedido debate, soy yo. Ahora que está abajo, está desesperado. En una democracia, las condiciones de los debates las ponen los periodistas, eso es absurdo, pero él ha puesto condiciones. Voy donde sea y estoy listo”, dijo.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí:

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