Desmantelan sofisticado “call center” criminal dedicado a la suplantación de entidades bancarias

Gracias a la denuncia ciudadana de movimientos inusuales al interior de una bodega en la localidad de Fontibón, se logró la captura en flagrancia de cinco personas por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos y hurto por medios informáticos.

Al ingresar al inmueble, los uniformados sorprendieron a estas personas quienes, presuntamente, se hacían pasar por funcionarios de diversas entidades financieras para engañar a personas en todo el país. La red utilizaba libretos estructurados para ganarse la confianza de las víctimas, capturar sus datos confidenciales, saquear cuentas bancarias y realizar extorsiones directas.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, se calcula que semanalmente generaban rentas cercana a los 200 millones de pesos. Además, fueron incautados elementos tecnológicos y logísticos: 48 celulares y 322 tarjetas SIM de diferentes operadores, 4 módems de alta conectividad a internet, 3 billeteras virtuales utilizadas para recibir y dispersar el dinero de las víctimas, 2 motocicletas eléctricas, bases de datos físicas con listados de información personal de ciudadanos a nivel nacional y libretos de suplantación.

Finalmente, los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.