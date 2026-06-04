Nuevas amenazas contra la empresa de aseo en Popayán

En esta capital ya se había registrado el ataque con arma de fuego y la incineración de tres vehículos compactadores, todo en menos de un mes. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

Con un panfleto e intimidación directa a un operario el ELN, al parecer, amenazó de nuevo a la empresa de aseo de Popayán, Urbaser, afectando la prestación del servicio a pesar de caravanas policiales y acompañamiento de seguridad.

El sistema de recolección de basuras entró otra vez en crisis debido a reiteradas amenazas y acciones violentas en el occidente de la ciudad blanca.

“La circulación de un panfleto atribuido a un grupo armado ilegal, fechado el 1 de junio de 2026, ratifica amenazas contra la operación de aseo y extiende el riesgo a otros actores vinculados con la prestación y continuidad del servicio”, explicó la empresa.

Además, el grupo armado habría intimidado a uno de los operarios directamente. El conductor manifestó que “Me salieron unos del ELN, en La Yunga, más o menos unas siete personas, que no bajemos, que evitemos las muertes, que evitemos quemadas de carros”.

La situación se registra a pesar del acompañamiento de la Policía y presencia del Ejército en la zona de influencia.

Previamente se había afectado la operación diaria de la recolección de los residuos en esta capital por las intimidaciones, un ataque con arma de fuego y la incineración de tres vehículos compactadores, todo en menos de un mes.

A pesar de la problemática la empresa implementó un esquema diurno y activó planes de contingencia para estabilizar la limpieza y normalizar el servicio con acompañamiento de la Fuerza Pública, sin embargo, recalcó que el nuevo riesgo inminente, frena el saneamiento básico y la seguridad ambiental de la región.

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Para proteger a los trabajadores y la operación las directivas de Urbaser solicitaron la intervención urgente de la Fuerza Pública para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que permitan reanudar este servicio esencial para los payaneses.

Entretanto la secretaría de gobierno de Popayán y las autoridades policiales puntualizaron que la problemática obedece al delito de la extorsión.

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