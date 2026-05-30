Un soldado herido dejan combates entre tropas del Ejército y el ELN en Tibú

Reportan combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Canalete, Córdoba. Foto: Ejército de Colombia (referencia).

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido en medio de combates contra integrantes del ELN en el sector de Campo Dos, zona rural de Tibú, Norte de Santander, en hechos registrados durante la noche anterior.

De acuerdo con la Segunda División del Ejército, el uniformado fue evacuado con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladado a un centro médico de la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención especializada.

Las confrontaciones se presentaron en desarrollo de operaciones militares que adelantan las tropas en esa zona del Catatumbo contra integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, una de las estructuras con presencia en esa región del país.

Mientras se conoce el estado de salud del militar herido, el Ejército aseguró que las operaciones continúan en el área con el objetivo de impedir acciones armadas del grupo criminal y mantener la presión sobre sus integrantes en Norte de Santander.