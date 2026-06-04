Instalan nueva unidad del GAULA Militar contra la extorsión y el secuestro en el Atlántico

GAULA Militar fortalece lucha contra la extorsión y el secuestro con nueva unidad especializada

Con el propósito de reforzar la seguridad y combatir los delitos de extorsión y secuestro, fue puesta en funcionamiento una nueva unidad especializada del GAULA Militar, que operará desde las instalaciones del CAI El Concord, en Malambo, área metropolitana de Barranquilla.

El comandante del GAULA Militar, mayor Julián Cañas, destacó que la llegada de esta unidad fortalece significativamente la capacidad institucional para enfrentar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos y el sector productivo del municipio.

“La creación de este territorio focalizado GAULA representa mucho más que la apertura de una unidad especializada. Simboliza la llegada de mayores capacidades investigativas, operativas, preventivas y de inteligencia al municipio”, manifestó el oficial.

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Según explicó, la nueva unidad contará con personal altamente capacitado para la lucha frontal contra quienes buscan intimidar o someter a comerciantes, empresarios y habitantes mediante actividades delictivas.

Desde la administración municipal resaltaron que el servicio será prestado las 24 horas del día, permitiendo una respuesta oportuna ante cualquier denuncia relacionada con extorsión o secuestro.

La puesta en marcha de esta estrategia se suma a las acciones que desde hace varias semanas vienen desarrollando el GAULA Militar, la Policía Nacional y otras autoridades en el municipio, mediante patrullajes, campañas de prevención y actividades de sensibilización dirigidas a comerciantes y habitantes para evitar que sean víctimas de la extorsión.