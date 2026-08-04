Oficialiazan la calamidad pública en Puracé, Cauca, tras la alerta naranja del volcán

Puracé - Cauca

La Alcaldía de Puracé declaró la calamidad pública. Los daños en el sector agrario son incalculables, más de 4.000 habitantes padecen los efectos de la actividad volcánica y la sequía que trae el fenómeno del Niño.

El alcalde Jorge Andrade afirmó que “No tenemos la capacidad financiera, logística ni técnica para atender esta contingencia”.

“La situación nos viene afectando en todos los renglones principales de nuestra economía, el turismo, la producción lechera, afectaciones al parque natural, la fauna y la flora”, dijo el mandatario.

El propósito de las autoridades locales es “gestionar recursos nacionales, dado que Puracé, por ser un municipio de categoría sexta, carece de presupuesto para asumir la contingencia”.

Además, la transición de alerta amarilla a naranja en el volcán Puracé coincide con el fenómeno del Niño que ya afecta la economía de esta localidad por el impacto negativo en el sector productivo, hay pérdida de cultivos, ganado y lácteos.

Desde este territorio líderes confirmaron pérdidas en cultivos de papa, fresa, mora, uchuva y café debido a la caída de ceniza y la sequía.

Aseveraron que, “la producción lechera, de 30 mil litros diarios, registra daños por la resequedad de los pastos. Reportes preliminares indican la muerte de reses en las zonas altas. Además, ocho centros turísticos del territorio presentan disminución de visitantes”.

La situación del volcán mantiene en riesgo extremo a más de 4 mil habitantes del área más cercana de influencia y en riesgo medio a más de 43 mil habitantes.

Todas las problemáticas se analizaron en una reunión de emergencia con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y ministerios para coordinar asistencia institucional.

Entre tanto, continúa la caída de ceniza en veredas de Puracé y Coconuco y se suma la dispersión del material volcánico hacia los municipios de Popayán, Timbío, Sotará y Totoró, situación que agrava la situación.

Por el preocupante panorama, las autoridades departamentales y nacionales activaron la sala de crisis.

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