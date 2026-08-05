La Policía desactivó buseta con explosivos en el peaje de Villa Rica, Cauca

La operación obligó al cierre temporal del corredor vial mientras se aseguraba el perímetro y se realizaban los actos urgentes con el material incautado. Crédito: Suministrada.

Villa Rica - Cauca

La Policía Nacional evitó un posible atentado en el Cauca. En la vía Panamericana los uniformados ubicaron un vehículo tipo bus acondicionado con explosivos cuando se movilizaba en el sector del peaje de Villa Rica, al norte de la región.

En el automotor se encontró “una estructura de lanzamiento” y artefactos “listos para ser accionados”.

Tras la inspección, técnicos antiexplosivos desactivaron de forma segura la estructura de lanzamiento y las cargas.

La Policía resaltó que tras la acción operativa se descartaron riesgos tanto para la infraestructura vial, incluyendo el peaje, así como para los viajeros que hacían transito en la zona.

Para lograr el control de la amenaza, las autoridades aseguraron el perímetro y se restringió la movilidad por algunas horas, para “garantizar la extracción segura del automotor” y realizar los “actos urgentes con el material explosivo”.

La Policía Nacional redobló los esfuerzos de seguridad sobre la vía Panamericana, particularmente en las estaciones y los peajes en el norte del Cauca y en límites con el Valle del Cauca.

Hasta el momento la intención delincuencial no ha sifo atribuida a ningún grupo armado ilegal