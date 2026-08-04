Comunidad indígena denuncia afectaciones para la población cercana al volcán Puracé en Cauca. Foto: suministrada.

Comunidades indígenas realizaron un recorrido en sectores cercanos al volcán Puracé declarado en alerta naranja y evidenciaron presencia de material volcánico en las fuentes de agua potable y afectaciones respiratorias en los habitantes.

Autoridades ancestrales confirmaron dos emisiones de ceniza del volcán Puracé durante su recorrido por el sector Cristales y Loma Linda.

La autoridad del territorio y exconsejero mayor del CRUC, Jhoe Cauca, explicó que la presencia del material volcánico afecta las fuentes de agua potable, los cultivos y el forraje para el ganado bovino.

Además, aseveró que, “la población reportó sintomatología respiratoria en algunos habitantes y problemas de salud en el ganado”.

Cauca recalcó que por el momento la urgencia tiene que ver con la atención en la “salud humana” y solucionar el tema de “agua potable como tema vital”.

Frente al nivel de alerta naranja, las autoridades tradicionales identificaron puntos de encuentro y posibles albergues para la población.

Como recomendación invitaron a la población sellar ventanas, acopiar provisiones y mantener medidas de autocuidado.

Los voceros de la zona solicitaron a la Gobernación del Cauca y a las instituciones nacionales coordinar la entrega de agua potable, la atención médica inmediata y la ejecución de los planes de contingencia en conjunto con la administración municipal.

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