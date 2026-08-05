Volcán Puracé mantiene cambios en su actividad y sigue en alerta naranja

Puracé, Cauca

El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé, ubicado a 27 kilómetros de Popayán, sigue activo y se mantiene en alerta naranja. Aunque en las últimas 24 horas disminuyeron los sismos y las emisiones de ceniza, la entidad advirtió que el comportamiento del volcán aún no refleja condiciones de estabilidad.

El más reciente boletín señala que las emisiones de dióxido de azufre continúan por encima de los niveles habituales, con un flujo de 1.965 toneladas por día. Además, persiste el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo, lo que evidencia que la actividad interna del sistema volcánico se mantiene.

En las últimas 24 horas también se registraron dos emisiones de ceniza, con columnas de hasta 600 metros de altura, que se dispersaron hacia el occidente.

El coordinador del Servicio Geológico Colombiano en Popayán, Jaime Raigoza, explicó que, además del movimiento de fluidos calientes bajo el cráter, los equipos de monitoreo siguen detectando deformaciones en la superficie del volcán.

“Desde abril hemos observado un ligero incremento en el proceso deformativo del volcán. Aunque es lento, está relacionado con un proceso intrusivo al interior del Puracé que influye en la actividad superficial”, señaló el experto.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que una disminución temporal de la sismicidad o de las emisiones de ceniza no significa que el volcán haya retornado a la normalidad.

En el municipio de Puracé continúa vigente la calamidad pública declarada por la administración municipal por las afectaciones de la actividad volcánica.

La emergencia ya deja contaminación de fuentes hídricas, millonarias pérdidas en cultivos y afectaciones a más de cuatro mil semovientes en las zonas cercanas al volcán.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y reiteraron el llamado a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.