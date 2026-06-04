Continúan los ataques con drones en el Catatumbo contra la fuerza pública
La nueva acción terrorista se habría presentado en el municipio de Teorama, Norte de Santander.
Catatumbo
Unidades militares habrían sido nuevamente atacados durante las últimas horas en zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander.
De acuerdo con la información de la comunidad, la fuerza pública fue atacada con explosivos lanzados desde drones en la vereda Miracotes.
Sin embargo, hasta el momento el Ejército Nacional no ha emitido comunicado oficial frente a estas acciones y se desconoce el estado de salud de los militares víctimas de este ataque terrorista.
Más información
Tan solo 24 horas antes, unidades militares del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 que se encontraban en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, fueron objeto de un ataque por integrantes del ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos.
En esta acción, el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo falleció y otro más resultó herido, quien fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.
Honores militares
Con honores militares fueron recibidos en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, los restos mortales del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, quien perdió la vida en la región del Catatumbo.
“Su legado de servicio, valentía y compromiso con la patria permanecerá en la memoria de toda una nación”, aseguró el Ejército Nacional a través de un comunicado.
Sus restos mortales serán trasladados y entregados a sus familiares en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...