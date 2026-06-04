Continúan los ataques con drones en el Catatumbo contra la fuerza pública

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública. / Foto: Archivo.

Catatumbo

Unidades militares habrían sido nuevamente atacados durante las últimas horas en zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información de la comunidad, la fuerza pública fue atacada con explosivos lanzados desde drones en la vereda Miracotes.

Sin embargo, hasta el momento el Ejército Nacional no ha emitido comunicado oficial frente a estas acciones y se desconoce el estado de salud de los militares víctimas de este ataque terrorista.

Tan solo 24 horas antes, unidades militares del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 que se encontraban en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, fueron objeto de un ataque por integrantes del ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos.

Soldado asesinado en zona rural de Teorama / Foto Ejército Nacional Ampliar Soldado asesinado en zona rural de Teorama / Foto Ejército Nacional Cerrar

En esta acción, el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo falleció y otro más resultó herido, quien fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.

Honores militares

Con honores militares fueron recibidos en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, los restos mortales del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, quien perdió la vida en la región del Catatumbo.

Con honores militares fueron recibidos los restos mortales del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. / Foto: Ejército Nacional. Ampliar Con honores militares fueron recibidos los restos mortales del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. / Foto: Ejército Nacional. Cerrar

“Su legado de servicio, valentía y compromiso con la patria permanecerá en la memoria de toda una nación”, aseguró el Ejército Nacional a través de un comunicado.

Sus restos mortales serán trasladados y entregados a sus familiares en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.