El Ejército capturó en el norte del Cauca a alias ‘Menor’ integrante de las disidencias de las Farc

Miranda - Cauca

Tropas de la Brigada 29 del Ejército capturaron en el Cauca a alias ‘Menor’, presunto integrante de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca. Sería responsable de múltiples delitos.

El implicado fue detenido en las últimas horas en el perímetro urbano del municipio de Miranda.

Las autoridades lo señalan de pertenecer a la comisión Santiago Díaz, del bloque occidental Jacobo Arenas.

“Tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años al servicio de la estructura ilegal, responsable de dinamizar actividades como el cobro de extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y la instalación de pancartas alusivas a las disidencias”, explicó la Tercera División del Ejército.

Asimismo, el detenido estaría vinculado con la instalación de artefactos explosivos improvisados y cilindros sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Miranda con Corinto.

Durante el allanamiento se incautaron un revolver, 15 cartuchos de diferente calibre, tres detonadores eléctricos, dos libretas con registros de presuntos cobros extorsivos y un dron.

Esos elementos, al parecer, eran utilizados para labores de inteligencia contra la Fuerza Pública y la población civil.

El ejército considera que esta captura representa un golpe estratégico a la capacidad delictiva de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca, zona donde se incrementaron las ofensivas militares para contrarrestar las intenciones de los grupos armados ilegales.