Autoridades investigan el asesinato de cuatro personas en el norte del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca

La Policía del departamento del Cauca confirmó que avanza en las investigaciones por el asesinato de cuatro personas registradas en distintos hechos violentos en el norte del departamento.

De acuerdo con las autoridades, dos de las víctimas fueron identificadas como Kevin Pulgarín y Sebastián Quintana, quienes fueron atacados con arma de fuego en la vereda Cascajal, corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao.

Asimismo, en el barrio Santa Clara del mismo municipio, otra persona fue asesinada en un hecho que además dejó dos personas heridas.

Durante este procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 y una pistola.

Entretanto, en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de otra persona, identificada como Anderson Velasco.

La institución señaló que en este ultimo caso no se registraron otras víctimas y avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Inicialmente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el caso como una posible masacre, de acuerdo con sus criterios de registro; sin embargo, la Policía aclaró que se trata de hechos aislados ocurridos en distintos momentos en Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca.

La Policía rechazó estos hechos de violencia e hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita capturar a los responsables.

En el norte del Cauca hacen presencia las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, el ELN y bandas de delincuencia común, lo que mantiene la alerta de las autoridades.