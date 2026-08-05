Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 ago 2026 Actualizado 21:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

En libertad Milton Mesa, director de la agrupación musical Los Bacanes del Sur

La liberación se produjo en el sector de Las Brisas, zona rural del municipio de Patía, sur del Cauca.

En libertad Milton Mesa, director de la agrupación musical Los Bacanes del Sur. Crédito: Redes sociales de la agrupación.

En libertad Milton Mesa, director de la agrupación musical Los Bacanes del Sur. Crédito: Redes sociales de la agrupación.

En libertad Milton Mesa, director de la agrupación musical Los Bacanes del Sur. Crédito: Redes sociales de la agrupación.

Brandon Leguízamo

Popayán
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir