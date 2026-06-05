Personería abrió investigación disciplinaria por tragedia del ‘Monster Truck’ en Popayán

Popayán, Cauca

La Personería Municipal de Popayán abrió una investigación disciplinaria para establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la Administración Municipal en la autorización y supervisión del evento ‘Monster Truck’ realizado el pasado 3 de mayo, donde tres personas murieron y otras 40 resultaron heridas tras un grave accidente durante el espectáculo.

La emergencia se registró durante la exhibición de vehículos gigantes tipo ‘Monster Truck’ realizada en el norte de la ciudad. En medio del espectáculo, uno de los automotores perdió el control, se salió de la pista y arrolló a varios asistentes. Entre las víctimas mortales se encontraban dos menores de edad y una mujer adulta.

Tras un mes de los hechos, el Ministerio Público confirmó la apertura formal de una investigación disciplinaria que, en una primera etapa, involucra a la Secretaría de Gobierno Municipal y a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, dependencias encargadas de autorizar y verificar las condiciones para la realización del evento.

“Se está en el proceso de investigación, se respeta la presunción de inocencia desde el punto de vista disciplinario y el debido proceso. Una vez termine esta etapa, se tomarán las decisiones que correspondan frente a los funcionarios vinculados y a quienes puedan ser vinculados posteriormente”, señaló el personero de Popayán, Daniel Oviedo.

La investigación busca establecer si los procedimientos de autorización, control y supervisión del evento cumplieron con los requisitos exigidos y determinar si existieron posibles irregularidades u omisiones por parte de los funcionarios encargados de aprobar y verificar las condiciones de seguridad del espectáculo.

El personero también señaló que una de las recomendaciones realizadas a la Administración Municipal es revisar y actualizar la reglamentación vigente para este tipo de actividades, contenida en un acto administrativo que data de 2016.

“Lo que sí es evidente en este caso es que para este tipo de eventos las condiciones fueron insuficientes y lastimosamente estos hechos hoy los están sufriendo algunas familias que perdieron a sus seres queridos”, afirmó.

El personero explicó que la investigación avanza en el ámbito disciplinario, mientras la Fiscalía adelanta el proceso penal para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas y justicia frente a una tragedia que abrió un debate sobre los controles, requisitos y medidas de seguridad exigidos para la realización de eventos masivos en la capital caucana.