Ofrecen $80 millones de recompensa por responsables de extorsionar a empresa de aseo en Popayán

Popayán, Cauca

Ante la crisis que afecta la recolección y disposición final de residuos sólidos en Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de las extorsiones y ataques contra el personal y los vehículos de la empresa Urbaser.

Detrás de estos hechos estaría el ELN, señalado de intimidar a trabajadores y de estar detrás de la quema de vehículos compactadores utilizados para la prestación del servicio de aseo.

“Una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que nos permita desarticular esa banda de extorsionadores, esos criminales que lo único que hacen es causarle daño a quienes quieren vivir en paz”, afirmó el ministro.

El funcionario agregó que existe una orden de mantener la ofensiva militar contra los grupos armados responsables de afectar la seguridad y la prestación de servicios esenciales en el departamento.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Cauca activó acciones de vigilancia sanitaria y seguimiento ante los riesgos que podría generar la acumulación de residuos sólidos en el relleno sanitario Los Picachos, ubicado en la vereda La Yunga de Popayán.

La entidad informó que solicitó a los municipios que disponen sus residuos en este sitio reportar cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio.

Actualmente, el relleno sanitario Los Picachos recibe residuos provenientes de Popayán y de otros 15 municipios del departamento.

“Hasta el momento no podemos declarar una emergencia en salud pública porque no tenemos hallazgos en otros municipios. Sin embargo, seguimos brindando acompañamiento y asistencia técnica frente a la situación en Popayán”, indicó la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

Mientras se supera la contingencia, continúan los esquemas de acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar el desplazamiento seguro de los vehículos recolectores y el funcionamiento del servicio de aseo en la capital caucana.