El Ejército recuperó a un menor en el Cauca que habría sido reclutado por las disidencias

el personal militar logró la incautación de dos fusiles, un supresor de sonido, dos proveedores metálicos, 54 Cartuchos calibre 5.56 mm y tres cilindros con explosivos de alta potencia. Crédito: Ejército Nacional.

Lopez de Micay - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que en zona rural del municipio de López de Micay las tropas lograron la recuperación de un menor que, al parecer, fue reclutado por las disidencias de las Farc en el Cauca.

En la acción un hombre decidió someterse a la justicia.

Los hechos se registraron en esta zona de la costa pacífica caucana en medio del desarrollo de operaciones defensivas y de inteligencia por parte del personal militar del Batallón de Infantería Número 56.

El reporte de las autoridades da cuenta de que los implicados hacían parte de la columna Kevin Martínez de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ con amplia injerencia delictiva.

Durante los procedimientos de control de área, el personal militar logró la incautación de dos fusiles, un supresor de sonido, dos proveedores metálicos, 54 Cartuchos calibre 5.56 mm y tres cilindros con explosivos de alta potencia.

Luego de asegurar la zona, las autoridades coordinaron la extracción aérea de los dos ciudadanos hacia Popayán para los respectivos procesos judiciales y de protección.

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