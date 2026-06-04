Cómo pedir crédito de libre inversión si está reportado: Entidades y cooperativas con financiamiento. Imagen de referencia Getty Images / SimpleImages

Muchos colombianos que desean invertir en diferentes temas, bien sea en estudio, vivienda o demás, no saben que están reportados o por el contrario que están reportados, pero deben pedir este crédito, no tienen claro que hay diferentes entidades y cooperativas que sí prestan dinero aún estando reportados.

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En Caracol Radio le contamos lo que debe saber para poder pedir este tipo de créditos si usted se encuentra reportado.

¿Cómo saber si esta reportado en centrales de riesgo?

Para saber si tiene un reporte negativo en las centrales de riesgo en Colombia, debe consultar su historia de crédito de forma gratuita y segura en plataformas autorizadas, la más reconocida es Datacrédito.

Para saber si tiene algún reporte puede seguir estos pasos:

Ingrese a la página www.midatacredito.com

Haga clic en consultar gratis.

Debe registrarse e ingresar algunos datos como el número de identificación, nombre, apellidos, correo y número de celular.

Luego de registrarse será redirigido a su historial crediticio, donde encontrará el resumen general de sus reportes y cuentas abiertas y cerradas.

También puede revisar sus huellas de consulta, para que monitoree gratis a las entidades que revisan tu historia de crédito.

Finalmente puede configurar GRATIS las alertas de aperturas de productos financieros, así protege su identidad.

¿Cómo pedir un crédito de libre inversión si está reportado en centrales de riesgo?

Si se encuentra reportado en centrales de riesgo, acceder a un crédito de libre inversión tradicional tiene un nivel de dificultad mayor, sin embargo, existen diferentes alternativas, entre ellas, los créditos de libranza, préstamos respaldados por garantías (como un CDT), cooperativas o plataformas fintech especializadas en créditos digitales.

Crédito de libranza: es un préstamo personal cuya cuota se descuenta automática y directamente del salario o de la mesada pensional antes de ser recibido. Gracias a este respaldo, los bancos ofrecen tasas de interés más bajas y mayor facilidad de aprobación, sin necesidad de codeudores.

es un préstamo personal cuya cuota se descuenta automática y directamente del salario o de la mesada pensional antes de ser recibido. Gracias a este respaldo, los bancos ofrecen tasas de interés más bajas y mayor facilidad de aprobación, sin necesidad de codeudores. Plataformas Fintech: son empresas que combinan finanzas y tecnología para ofrecer soluciones financieras 100 % digitales. Estas suelen analizar su perfil financiero de forma integral y ofrecen préstamos rápidos, donde puede hacer la solicitud desde su celular.

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Cada una de estas opciones maneja sus formas de solicitarlo, depende de cuál se acerque a lo que más le conviene según lo que usted está necesitando. Algunas entidades bancarias piden realizar un acuerdo de pago con la entidad a la que adeuda, para que se normalice su situación financiera y pueda aplicar más adelante a un crédito.

O, si ya realizó el pago, en ese caso, una vez pase el periodo de castigo y sea borrado el reporte, podrás acercarse a una de las oficinas para realizar la consulta de viabilidad.

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