Niño de 14 años en el Quindío creó un juego de mesa para conocer, proteger y preservar las aves

Armenia

La historia animal está en el Quindío donde un menor de 14 años de edad diseño un juego de mesa con el que busca que niños, adolescentes y adultos conozcan, cuiden y protejan las aves del Quindío y Colombia.

Y en Caracol Radio tenemos historias que inspiran y hoy tenemos un invitado muy especial, tiene 14 años, es Andrés Felipe Navarro y viene desarrollando una estrategia maravillosa, y se hace conocer en redes como Pipe corre y vuela. Y es un niño que corre, sueña y vuela con las aves.

Varios amigos me contactaron y me dijeron, “Adrián, este niño es de acá, eh es amante de las aves y además desarrolló, bueno, un juego de mesa precisamente para que todos nos animemos a conocer y proteger las aves que gracias a Dios en este Quindío las tenemos por cantidad.

¿De dónde el amor por las aves?

PIPE: hasta que un día un amigo del colegio que se llama Alejandro Williams, que sabe mucho de aves, yo veía que él solo con el canto sabía qué ave era, yo creo que eso no es así tan fácil que uno crea." Y empecé a pajear con él y yo dije que ese día que pajearía con él, descubrí un mundo artístico por los cantos, los colores, las danzas, todo lo que hace que sean muy difíciles de ver y, pero muy hermoso de admirar.

¿Y ya cuántas ha visto?

PIPE: Pues he visto más de 500 más o menos, más o menos casi ya casi 600 aves. ¿Y ya cogió esa costumbre de que si la escuchas sabe cuál es? Sí, Sí, señor, señor ya. Uno como que empieza como que lo empieza a asociar algo. Entonces, digamos, los colibrís ya uno sabe ver más o menos cómo suena, como pitiditos, como muy poquitico, las loras hacen como graznidos, hacen sonidos más diferentes y ya uno empieza como a reconocerlas.

Más información Alberto Gómez y el libro donde se puede escuchar el canto de cien aves del Quindío

Bueno, pipe corre y vuela. quiso trascender con este tema de las aves Y por eso creó un juego de mesa que incluso lo trajo aquí a la cabina Volando por los Andes.

¿De dónde salió esa idea y cuéntenos cómo le ha ido con ese juego de mesa?

PIPE: yo empecé a pajarear, y también yo dije, “¿Cómo toda esta riqueza que tenemos no la conocemos los jóvenes o todas las personas en general no las conocemos?” Entonces yo dije, “Tengo que crear algo para enseñarle a los niños.” O sea, al principio empecé a dar charlas, pero después dije, “Le falta una dinámica a esto chévere, al hacer algo chévere para que se vuelva más entretenida la charla.”

Y resulta que una vez vi a un niño, un amiguito del colegio de 5 años jugando un juego de superhéroes, un juego de mesa de superhéroes, entonces yo me sentí a jugar con él y yo iba a leer las reglas y él me dijo, “No, no, no, yo ya me aprendí las reglas de memoria.” Sacó pecho y dijo, “No, yo ya me aprendí las reglas de memoria.” Yo dije, “Como un niño de 5 años se aprende las reglas de memoria un juego de superhéroes y no se sabe las aves que tiene en el patio, que, si las puede ver, si las puede escuchar, si las puede sentir.

Entonces dije, “Ese día entendí que la manera más fácil de aprender es jugando, entonces yo dije, “Creemos un juego de aves, ” Y duré un año rayando, teniendo muchas ideas, le quitaba cosas, ponía otras, pero lo que quería era un juego que enseñara y más que enseñar sobre exactamente sobre las aves, que enseñara sobre las amenazas que tienen las aves todos los días, todas las cosas malas que les pasan que a veces no sabemos, pero también como nosotros desde nuestra casa o desde donde sea podemos hacer acciones para ayudarlas a ellas.

Juego Volando por los Andes

PIPE: así fue como creé Volando por los Andes que más que un juego es una herramienta educativa y que el propósito llevarla a todas las escuelas para mostrarle a los niños y a todas las personas sobre qué debemos cuidar las aves.

Pipe Corre y Vuela y su juego Volandos por las Andes. Foto: Adrián Trejos Ampliar Pipe Corre y Vuela y su juego Volandos por las Andes. Foto: Adrián Trejos Cerrar

¿Combinación de juegos como tío rico, escalera o parqués?

PIPE: Es como una combinación entre todo tío rico, escalera, Monopoly, parqués, o sea, es una combinación entre varios juegos, quise meter cosas de varios juegos, pero también educando sobre las aves.

Entonces, digamos, aquí uno empieza y es como sí, como una escalera y hay cosas malas, digamos que cosas malas les pasan a las aves, que se estrellan contra las ventanas. Ellas ven un reflejo, ven un reflejo, digamos, de un bosque cuando están cerquita a los bosques y no notan que eso es un vidrio, entonces se estrellan y muchas veces se mueren. El 80% de las aves que se colisiona muere.

Y otra, digamos, puede ser las jaulas, la gente que las captura, a veces es muy bonito ver las aves cerca que canten, pero pues eso no debería ser así. Yo digo que si un ave lo que más nos tiene que enseñar a nosotros es el valor de la libertad.

Le hago una invitación a los que nos están escuchando, que, si ustedes quieren escuchar las aves, ahí les da la invitación de sembrar árboles. Siembren árboles que las van a tener mucho más cerquita, las van a poder naturalmente, a poder ver naturalmente. Y las van a poder fotografiar y hacer muchas cosas con ella, además de que nos ayudan ellas mucho a nosotros en todo nuestro ecosistema.

Usted dice que esto quiere llegar a los colegios. ¿Ya ha ido a los colegios a presentar el juego?

PIPE: de hecho, ya ha ido bastante a los colegios porque el propósito más que todo ir a los colegios rurales, porque yo digo, nosotros los pajareros cogemos Willys, Jeeps de 2 horas para irnos a una vereda para pajarear. La gente que vive ahí tiene las aves ahí. Es muy importante que las conozcan. Entonces, lo he podido llevar a varias escuelas, los niños superfelices y es muy bonito

¿Por qué juego de mesa y no un video juego?

PIPE: porque pues me decían, de hecho, la confusión que había era que te habían dicho que era un videojuego. Claro, sí. Pero porque no lo quise hacer videojuego. Sí, puedo llegar a muchas más personas, pero de pronto en una escuela rural es más difícil que lo jueguen.

Y mi objetivo es que otra vez los niños, digamos, en vez de quedarse pegados al celular jugando, sacarlos del celular dar y que jueguen un juego de mesa y para bien y aprendan, exacto. Entonces esa es como la invitación a los niños y otra vez como que la gente, digamos, una familia, ponga un juego en la mesa y se siente alrededor a comer y a jugar.

¿Cómo adquirir el juego?

PIPE: me pueden seguir, digamos, en Pipe, Corre y Vuela en Instagram y TikTok y me pueden escribir por ahí que yo ahí les puedo pasar toda la información. Ahí yo tengo la información, se llama Volando por los Andes, cuesta 60.000 y más que 60.000, eso no es para enriquecerme. Yo con lo que quiero hacer con esa plata es reunir todo ese dinero y poder ir a las escuelas rurales a mostrarle a los niños eso.

Sobre el juego me encontré una vez el juego que es El pato de Torrente. El juego de hecho cuenta con cada una persona para jugar elige un ave, en vez de elegir una fichita elige un ave. Y hay seis aves, está el cóndor, el chivito de páramo, el pato de torrente, el loro orejilla amarillo, la tangara multicolor y el gallito de roca, que son aves de nuestros Andes

Pipe: no solo quisiera que los niños aprendan sobre las aves, sino también el ecosistema, que es muy importante cuidarlo para ellas. Entonces hay dos aves verdes, dos aves azules y dos aves amarillas, que es en homenaje a ecosistema de cada uno.