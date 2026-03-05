Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 mar 2026 Actualizado 01:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

En Guarne rescataron ocho aves silvestres que estaban en cautiverio y en precario estado de salud

Los individuos fueron llevados a un centro de atención a la fauna en condiciones críticas como desnutrición crónica y alteraciones comportamentales como picaje y estereotipias.

Aves rescatadas en Guarne- foto Cornare

Aves rescatadas en Guarne- foto Cornare

Guatapé- Antioquia

La Policía Ambiental de Antioquia recibió una denuncia sobre un caso de maltrato animal en zona rural del municipio Guarne en el Oriente del departamento, que permitió el rescate de ocho aves que están en pésimas condiciones de salud.

Las autoridades llegaron hasta la vereda Guapante Abajo, donde una persona tenía en cautiverio dos loras frentiamarillas, una guacamayeja, dos turpiales montañeros, un turpial guajiro y dos sinsontes. Los cuales fueron trasladados por Cornare al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare para iniciar un proceso integral de rehabilitación.

“Lamentablemente, estos individuos ingresan con condiciones deplorables como malnutrición crónica, condiciones insalubres en sus jaulas y alteraciones comportamentales como el picaje. Los individuos ingresarán al programa de rehabilitación de nuestro Centro de Atención, donde recibirán atención veterinaria, biológica y zootécnica para determinar cuál es el mejor plan para seguir para su rehabilitación y posteriormente devolverlos a su medio natural”, manifestó Camilo Muñoz, coordinador CAV Cornare.

El tiempo de recuperación de las especies puede variar entre los seis meses y cinco años, especialmente las cuales han pasado mucho tiempo en cautiverio por la pérdida de habilidades naturales que podrían retrasar su liberación.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir