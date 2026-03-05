En Guarne rescataron ocho aves silvestres que estaban en cautiverio y en precario estado de salud

Guatapé- Antioquia

La Policía Ambiental de Antioquia recibió una denuncia sobre un caso de maltrato animal en zona rural del municipio Guarne en el Oriente del departamento, que permitió el r escate de ocho aves que están en pésimas condiciones de salud.

Las autoridades llegaron hasta la vereda Guapante Abajo, donde una persona tenía en cautiverio dos loras frentiamarillas, una guacamayeja, dos turpiales montañeros, un turpial guajiro y dos sinsontes. Los cuales fueron trasladados por Cornare al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare para iniciar un proceso integral de rehabilitación.

“Lamentablemente, estos individuos ingresan con condiciones deplorables como malnutrición crónica, condiciones insalubres en sus jaulas y alteraciones comportamentales como el picaje. Los individuos ingresarán al programa de rehabilitación de nuestro Centro de Atención, donde recibirán atención veterinaria, biológica y zootécnica para determinar cuál es el mejor plan para seguir para su rehabilitación y posteriormente devolverlos a su medio natural”, manifestó Camilo Muñoz, coordinador CAV Cornare.

El tiempo de recuperación de las especies puede variar entre los seis meses y cinco años, especialmente las cuales han pasado mucho tiempo en cautiverio por la pérdida de habilidades naturales que podrían retrasar su liberación.