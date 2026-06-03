Polémica por cocodrilos del Orinoco: Andrea Padilla denuncia que ya van 16 ejemplares muertos

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En conversación con 6AM W de Caracol Radio, la senadora Andrea Padilla reveló nueva información y dio detalles sobre la polémica de los cocodrilos de Orinoco, también conocidos como caimanes llaneros, que duraron meses sin ser alimentados, en hacinamiento y sin atención médica.

Según reveló Padilla, la situación de los animales que se encuentran ubicados en la Estación de Biología Roberto Franco, el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos, fue notificada desde hace un año al Ministerio de Ambiente.

“Es la Universidad Nacional la que en mayo del año pasado le envía un correo electrónico al Ministerio de Ambiente, como ente rector del sistema nacional ambiental y coordinador, secretario técnico de Procaimán, para avisarles que en septiembre [2025] se quedarían sin comida para los 350 caimanes que en ese momento aún estaban con vida en estos tres puntos”, dijo.

La senadora aseguró que, en el marco de una reunión realizada con la Procuraduría, se está observando la responsabilidad de las entidades que hacen parte del programa de conservación, “particularmente del Ministerio de Ambiente, que entre otras cosas no convocaba al comité hace 14 años”, lo que impedía generar alertas, hacerles seguimiento y atenderlas.

MinAmbiente, a través de un comunicado emitido el pasado 2 de junio, aseguró que los 15 caimanes fallecidos que Padilla había notificado a través de su redes sociales, en realidad murieron por causas naturales.

Ante esto, ella asegura que lo anterior es una afirmación “muy irresponsable” y que, según Cormacarena, ya subieron a 16 los ejemplares fallecidos.

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“Tenemos 7 [fallecidos] por causas indeterminadas y todos los demás son por razones de salud y agresiones entre ellos”, dijo, explicando que dichas agresiones son respuesta a la estrés causado por el hacinamiento y al “pésimo cautiverio que se les está dando”.

“A estos animales les están dando infartos, muertes por cardiopatías, causas epáticas, que no se puede descartar así como así que puedan ser causadas por la falta de alimento, por las condiciones de hábitat y el estrés”.

Andrea también reveló a Caracol Radio que lo anterior ya se encuentra bajo investigación en la Procuraduría y que la Fiscalía abrió noticia criminal por las muertes.

Asimismo, enfatizó que todas las partes involucradas en el programa, incluyendo la Universidad Nacional, Cormacarena, la Unillanos y especialmente el Ministerio de Ambiente, son responsables de los hechos.

El Ministerio de Ambiente, en el escrito de respuesta que compartió públicamente, compartió los siguientes compromisos:

Desde esta semana aumentará la alimentación de los caimanes llaneros que permanecen bajo cuidado humano.

El 4 de junio se realizará una sesión extraordinaria del comité encargado de las especies amenazadas para definir medidas urgentes de recuperación.

Los días 9 y 22 de junio se discutirán y aprobarán las rutas de liberación de la especie con base en criterios científicos.

Ya fueron definidos cinco puntos para iniciar el proceso de liberación y repoblamiento del caimán llanero.

La primera fase de liberación comenzará en julio, mientras se ajustan los protocolos técnicos y logísticos.

Como medida preventiva, se ordenó separar machos y hembras y suspender temporalmente la incubación para controlar el crecimiento de la población mientras avanzan las liberaciones.

Escuche la entrevista completa:

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