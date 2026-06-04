Estas son las razones por las que los asientos de los sanitarios públicos tienen forma de ‘U’

Baño público con la tapa del inodoro en forma de U (Crédito: Getty Images) / Lisa-Blue

Al momento de usar el baño público en centros comerciales, clínicas, lugar de trabajo, aeropuertos u otros espacios masivos, se habrá dado cuenta que la forma del inodoro tiene una estructura diferente de lo que se suele ver en espacios más cerrados como el hogar.

A simple vista, el asiento tiene una abertura en la parte delantera, mostrándose como una ‘u’, la cual no cubre todos los bordes del excusado. Esto no es una medida estética, sino una decisión compartida por organismos internacionales para mejorar la higiene general de estos espacios.

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¿Por qué los asientos del inodoro tienen forma de u?

Este diseño para los inodoros ha tenido acogida en varios países del mundo por razones sanitarias. De acuerdo con la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), este tipo de asiento es obligatorio en numerosos baños públicos debido a que ayuda a reducir el contacto con superficies potencialmente contaminadas y contribuye a mejorar las condiciones de higiene.

Esto consigue varios beneficios en espacios masivos:

Se logra que las personas toquen menos áreas contaminadas con gérmenes , lo que resulta especialmente relevante en lugares donde hay alta concurrencia.

, lo que resulta especialmente relevante en lugares donde hay alta concurrencia. Ofrece comodidad y practicidad, en especial para las mujeres al momento de asearse. La Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería ha detallado que la forma de u facilita la higiene íntima y previene el contacto directo con la superficie del asiento.

y previene el contacto directo con la superficie del asiento. Por otro lado, la ausencia de la parte frontal reduce la acumulación de gotas de orina y suciedad visible , lo que mantiene el sanitario más seco y ayuda a evitar la formación de malos olores.

, lo que mantiene el sanitario más seco y ayuda a evitar la formación de malos olores. Esto también resulta un alivio para quienes tienen que hacer aseo a estos espacios. Al acumular menos suciedad y humedad en la parte frontal, permite una higienización más rápida y eficiente.

Esta disposición está contemplada en el Código Uniforme de Plomería (UPC) desde 1973, resultado de la colaboración entre organismos de plomería, autoridades sanitarias y expertos en salud pública.

Esta medida al principio se adoptó en Estados Unidos, sin embargo, debido a su pertinencia, practicidad y beneficios, fue adoptándose gradualmente en los diferentes países del globo.

Esta medida no aplica necesariamente para hogares

Estructuras de baños. Una con asiento en forma de 'O' y a la derecha con forma de 'u' (Crédito: Getty Images) Ampliar Estructuras de baños. Una con asiento en forma de 'O' y a la derecha con forma de 'u' (Crédito: Getty Images) Cerrar

Cabe aclarar que este diseño no es una disposición universal, pues en los hogares, en cambio, la lógica es diferente. Al contar con menos usuarios y tener condiciones más controladas de aseo, no existe la misma necesidad de minimizar el contacto entre personas desconocidas. Por eso, los asientos cerrados (en forma de o) resultan más comunes, ya que muchas personas los consideran más cómodos y estéticamente agradables.

Asimismo, si bien muchos espacios públicos siguen el Código Uniforme de Plomería que recomienda asientos en forma de U, el cumplimiento varía y no es obligatorio en todas partes. Por ejemplo, en Japón, al utilizarse un tipo diferente de excusado, se aplican reglas distintas para el mantenimiento de la higiene.

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