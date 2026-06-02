Para atletas del Valle brillan en España y Colombia celebra récord de las Américas

El Campamento Internacional de Para Atletismo realizado en España concluyó con resultados sobresalientes para la delegación nacional, entre ellos un récord de las Américas, un récord mundial y varias victorias de atletas del Valle del Cauca, una de las regiones con mayor representación en la concentración.

La actividad, avalada por la Federación Colombiana de Para Atletismo y liderada por el entrenador Kenrik Sanmiguel, reunió durante dos semanas a deportistas y entrenadores de Colombia, Perú, Puerto Rico y Venezuela en ciudades como Barcelona, Murcia y Bilbao, donde combinaron jornadas de entrenamiento especializado con competencias internacionales.

Uno de los resultados más destacados llegó gracias a Angie Nicoll Mejía Morales (T38), del Atlántico, quien ganó la prueba de salto de longitud en el Meeting Internacional de Basauri con una marca de 5,51 metros, nuevo récord de las Américas. La atleta también se impuso en los 100 metros planos con un registro de 12.47 segundos.

El campamento ya había tenido un momento histórico días antes en Barcelona, cuando Xiomara Saldarriaga logró un récord mundial en lanzamiento de disco dentro de su clasificación F38 durante el Meeting Internacional de L’Hospitalet del Llobregat.

Sin embargo, el Valle del Cauca también tuvo una actuación destacada en territorio español. Cinco para atletas vallecaucanos consiguieron victorias en sus respectivas pruebas durante el cierre del campamento en Bilbao.

José Albeiro Ramírez (T38) ganó los 100 metros planos con marca personal de 11.14 segundos, resultado que además lo convirtió en el deportista masculino más destacado en la categoría de parálisis cerebral durante el evento.

Por su parte, Andrés Felipe Mosquera se quedó con el primer lugar en lanzamiento de disco ambulante tras alcanzar una distancia de 47,26 metros, mientras que Diego Meneses dominó la prueba de impulsión de bala en silla de ruedas con un registro de 9,98 metros.

A ellos se sumó Luis Fernando Lucumí, ganador de la impulsión de bala ambulante con una marca de 11,11 metros, consolidando la presencia vallecaucana entre los mejores resultados de la delegación nacional.

El campamento también contó con la participación de otros representantes del departamento como Julián Acosta, Luis Fernando Lara y el propio José Albeiro Ramírez, quienes hicieron parte del grupo de once para atletas colombianos convocados para esta experiencia internacional.

Además de la competencia, los deportistas realizaron sesiones de entrenamiento en pista, campo y gimnasio, así como evaluaciones científicas de alto rendimiento en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia, incluyendo análisis de fuerza, potencia, composición corporal y acompañamiento médico, nutricional y psicológico.

“Seguimos trabajando con la convicción de que la ciencia, la planificación y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para alcanzar la excelencia deportiva”, señaló Kenrik Sanmiguel, director técnico del campamento.

La presidenta de la Federación Colombiana de Para Atletismo, Dayra Faisury Dorado, destacó que esta iniciativa será la primera de varias concentraciones nacionales e internacionales programadas dentro del ciclo de preparación hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Con récords, marcas personales y victorias internacionales, Colombia cerró una exitosa participación en España, mientras los atletas del Valle del Cauca ratificaron su protagonismo dentro del crecimiento que vive actua