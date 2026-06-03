Estados Unidos propone nuevos aranceles por trabajo forzoso

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso el martes nuevos aranceles a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE), México o Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Los gravámenes propuestos oscilan entre el 10% y el 12,5%, según un documento oficial, y se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras reveses legales.

Las medidas estarán sujetas a un período de comentarios públicos antes de que se adopte una decisión final.

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Pero el anuncio podría generar nuevos roces entre Estados Unidos y la Unión Europea mientras avanzan en la implementación de un acuerdo comercial alcanzado el verano boreal pasado.

“La UE considera injustificados los aranceles impuestos sobre estas bases”, dijo el miércoles el portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill.

El anuncio de la medida estadounidense se produce meses después de que Washington abriera investigaciones sobre socios comerciales como China, la UE y Japón.

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Las pesquisas analizaron si estos socios habían tomado medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, y si esa situación afectaba al comercio estadounidense.

El martes, el USTR afirmó que 54 de las economías “no lograron imponer ni aplicar de manera efectiva una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”.

Este grupo incluye a China, Vietnam, Taiwán y Reino Unido. Otras seis economías -Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán- fueron consideradas como no aplicando de manera efectiva esas prohibiciones.

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“El hecho de que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es inaceptable”, declaró en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad”, añadió.

Sin embargo, los aranceles propuestos incluyen diversas exenciones, como la carne de res, el café y determinadas frutas y frutos secos.

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También quedarán exentos los bienes procedentes de Canadá y México que cumplan con el acuerdo de libre comercio norteamericano, así como ciertos productos textiles y prendas de vestir.

El público podrá presentar comentarios por escrito hasta el 6 de julio, y posteriormente el USTR celebrará audiencias.

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