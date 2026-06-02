Paloma Valencia invitó a Fajardo, Claudia López y Oviedo a un café para hablar de la segunda vuelta

La excandidata presidencial Paloma Valencia invitó a los excandidatos Sergio Fajardo, Claudia López y a quien fue su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, a tomarse un café para hablar sobre la segunda vuelta presidencial.

La senadora uribista hizo la invitación a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que hizo un llamado a la defensa de la democracia y las instituciones.

“Los malos o buenos gobiernos se pueden superar. Lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía (…) hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones. Colombia tiene que seguir en democracia”, dijo Valencia.

Y agregó: “Solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento, vamos a poder preservar nuestra democracia. Quedo pendiente”, concluyó.

La invitación se conoce en medio de los acercamientos que ha venido adelantando la campaña de Iván Cepeda con sectores de centro, para buscar apoyos para la segunda vuelta presidencial.

Según la misma, Valencia intentará convencer a Fajardo López y Oviedo para que no apoyen a Iván Cepeda en una segunda vuelta y opten o por el voto en blanco o por Abelardo De La Espriella.

Recordemos que Valencia quedó por fuera de la segunda vuelta tras ocupar el tercer lugar en las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo, con más de 1 millón 600 mil votos.