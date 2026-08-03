De la Espriella tiene partido propio: CNE otorgó personería jurídica a Defensores de la Patria

Con una votación de seis magistrados a favor y uno en contra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó este lunes la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, colectividad que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, elegido presidente el pasado 21 de junio.

En la sesión estuvieron ausentes los magistrados Cristian Quiroz Márquez y Álvaro Hernán Prada Baquero, este último por vacaciones y la magistrada Márquez en comisión.

El presidente del CNE, Benjamín Ortiz, explicó que la decisión se adoptó tras un amplio debate en la sala plena y confirmó que ahora resta formalizar el acto administrativo para proceder con su publicación.

“Luego de una discusión amplia, donde se escucharon los argumentos de quienes estaban de acuerdo y de quien no, se llegó a la conclusión de que era viable reconocer la personería jurídica. La votación fue de seis votos a favor y uno en contra. Ahora corresponde formalizar el acto administrativo y proceder a su socialización”, señaló.

La única magistrada que votó en contra fue Alba Lucía Velásquez, quien presentó salvamento de voto al considerar que la decisión modifica las reglas previstas en la Constitución para el reconocimiento de personerías jurídicas.

Según la magistrada, el artículo 108 de la Constitución establece los requisitos para acceder a ese reconocimiento y, en su criterio, Defensores de la Patria no los cumple. Además, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral excedió sus competencias al crear una nueva causal para otorgar personerías jurídicas.

La ponencia aprobada tomó como referencia el precedente que permitió en 2021 reconocer la personería jurídica de Colombia Humana, al considerar que es posible conceder ese reconocimiento sin haber presentado listas al Congreso cuando existe una representación democrática significativa, criterio que en este caso se sustentó en los cerca de 13 millones de votos obtenidos por la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella