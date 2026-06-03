Abelardo agradeció apoyo de Trump: “vendrá la plena normalización de las relaciones con EE.UU.”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella agradeció el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y le envió un mensaje a través de su cuenta de X.

“En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad”, dijo.

Además, resaltó que el mandatario norteamericano “ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre” y que en Colombia ya se empezó a recorrer ese mismo camino.

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De igual manera, destacó la histórica relación entre Colombia y Estados Unidos, y la hermandad entre ambas naciones.

“Juntos somos indestructibles. Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir”, indicó.

De La Espriella aprovechó la oportunidad para mencionar las similitudes entre sus propuestas de gobierno y las políticas de la administración de Trump, en materia de seguridad, economía y defensa de las libertades.

Por ejemplo, destacó que “el narcoterrorismo es el cáncer que carcome a ambas sociedades” y que lo va a combatir “sin tregua, con mano de hierro y sin complejos”.

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“Compartimos la sagrada defensa de la propiedad privada, del libre comercio, del desarrollo productivo y del bienestar del pueblo como norte supremo de la acción de gobierno. Defendemos la libertad, hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio”, agregó.

Por último, se mostró confiado en su victoria en la segunda vuelta presidencial e hizo votos para que ambos países prosperen.

“En la ‘Era del Tigre’, que empezará el próximo 21 de junio, vendrá la plena normalización de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sobre bases de respeto mutuo, soberanía y beneficio compartido. ¡Que Dios bendiga a Colombia y a los Estados Unidos de América! ¡Firme por la Patria!“, concluyó.