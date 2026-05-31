“Yo, como proyecto político, me debo a Bogotá”: Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta presidencial

Juan Daniel Oviedo llamó a una transición energética pragmática y advirtió que el riesgo de apagón exige decisiones inmediatas. | Foto: Caracol Radio.

Luego de la primera vuelta presidencial, desde la sede de la campaña de Paloma Valencia, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, anunció que su proyecto político es Bogotá.

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“Yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos”, dijo.

Y es que instantes antes, Paloma Valencia anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estamos firmes al lado de las ideas, de la libertad, de la iniciativa privada y de la democracia”, dijo.

¿Qué más dijo Juan Daniel Oviedo?

“Me duelen los resultados (…). Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad. Esta es una decisión seria que debo asumir”.

Además, dijo que el miércoles 3 de junio revelará cuál es su siguiente paso de cara a la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.