¿El centro debería votar por Cepeda, Abelardo o en blanco? Angélica y Carvalho debaten

A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial, sectores del centro político siguen sin definir un respaldo claro a alguno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia. La senadora Angélica Lozano y el representante a la Cámara Daniel Carvalho, hablaron en entrevista de 6AMW de Caracol Radio y expusieron sus opiniones tanto frente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En principio, Lozano fue enfática descartando cualquier acercamiento a Abelardo De La Espriella.

“No, lo que no existe en la faz de la Tierra es la posibilidad de que nosotros apoyemos el fascismo que encarna Abelardo. Uno puede perder las elecciones, pero no perder el alma, ni la lógica”, afirmó.

La congresista insistió en que su distancia con el candidato no responde a una falta de interés por parte de él, sino a profundas diferencias ideológicas. “No es que él no quiera, es que a uno no se le ocurriría ir por allá”, agregó.

Por el contrario, afirmó que aunque aún no han decidido nada, solo tienen dos opciones: “Blanco o Cepeda”.

“El país no quiere un títere, eso sí, de ningún bando, entonces tiene que emanciparse del presidente, sacar el perrenque y darle a conocer al país él como líder qué le ofrece al futuro”, dijo sobre Cepeda.

Sin embargo, cuestionó las declaraciones relacionadas con una eventual constituyente y las denuncias de fraude electoral. “Mientras el candidato sea Petro, el fraude y esas cosas, veremos mucho fútbol”, afirmó.

Por su parte, el representante Daniel Carvalho señaló que tampoco ha tomado una decisión y consideró que los dos proyectos políticos que disputan la Presidencia “son dos opciones malas, antiliberales. Yo me considero una persona de pensamiento liberal y ambos son antiliberales.

Por otro lado, Carvalho se mostró en desacuerdo con el uso frecuente del término ‘fascismo’ en el debate. “Creo que uno de los problemas hoy en día del debate político en Colombia es que todo lo que no nos guste lo llamamos fascismo”, manifestó.

De este modo, sostuvo que la opción del voto en blanco sigue siendo una alternativa legítima para quienes no se sienten representados por ninguno de los finalistas. Además, cuestionó que Iván Cepeda no haya marcado mayores diferencias frente a algunas actuaciones del Gobierno Nacional.

“Ante todas las cosas antidemocráticas y antiliberales que ha hecho Petro, el candidato Cepeda ha guardado absoluto silencio”, señaló.

Aunque reconoció que el hoy candidato presidencial es una figura respetada dentro del Congreso, también afirmó que no ha visto una ruptura clara con el proyecto político de Petro.

“Iván Cepeda es un senador a quien yo he visto muchas veces, con quien he cruzado palabras aquí en el Congreso. Lo respeto, me parece un señor serio. Él no insulta a los demás. Pero sí deja que sus seguidores los insulten”, agregó.

En respuesta, la senadora afirmó que algunas propuestas representan riesgos para derechos adquiridos por mujeres y minorías sexuales, aunque reiteró su respeto por los millones de ciudadanos que respaldaron opciones distintas en las urnas.

“Respeto su voto. Yo me atrevo a usar una palabra así de fuerte (…) es con él y la concepción de poder y de Gobierno que encarna y que haría como Gobierno”, comentó.

Carvalho, por su parte, insistió en que los comportamientos autoritarios pueden encontrarse en diferentes sectores políticos y evitó calificar a alguno de los candidatos como fascista. “Siento que tiene rasgos, ambos tienen rasgos en ese sentido, pero por eso ninguno de los dos me parece fascista”, afirmó.