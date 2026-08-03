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03 ago 2026 Actualizado 15:17

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Fico Gutiérrez pide extradición para capturados por asesinato de auxiliar de vuelo American Airlines

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que fueron capturados los tres presuntos responsables del asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, quien fue hallado sin vida en marzo de este año tras ser contactado mediante una aplicación de citas.

Según explicó el mandatario, las capturas fueron posibles gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, Interpol y autoridades de Estados Unidos, especialmente la agencia Homeland Security Investigations (HSI).

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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