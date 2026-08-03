Fico Gutiérrez pide extradición para capturados por asesinato de auxiliar de vuelo American Airlines

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fico Gutierrez pide extradición para capturados por asesinato de auxiliar de vuelo American Airlines

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que fueron capturados los tres presuntos responsables del asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, quien fue hallado sin vida en marzo de este año tras ser contactado mediante una aplicación de citas.

Según explicó el mandatario, las capturas fueron posibles gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, Interpol y autoridades de Estados Unidos, especialmente la agencia Homeland Security Investigations (HSI).

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: