“Hay una coordinación total entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump”: Analista Gabriel Ben-Tasgal

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Gabriel Ben-Tasgal, periodista, analista político y conferencista internacional, habló con Julio Sánchez Cristo en 6 AM W de Caracol Radio y se refirió a la relación que mantienen Benjamín Netanyahu y Donald Trump y la guerra que se vive entre Israel y Líbano.

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un tenso intercambio con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y abrió la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí.

Ante esta situación, Gabriel Ben-Tasgal aseguró que “hay una coordinación total entre Netanyahu y Trump en un montón de aspectos”.

El analista político explica que el informe que presentó Axios, en el que Trump le habría dicho a Netanyahu que ni no es por él, estaría en la cárcel, ambos salieron a desmentirlo y aseguraron que fue una exageración.

Acuerdo Estados Unidos e Irán

El experto señala que el punto central es que Donald Trump llega a un acuerdo con Irán, pero le pide que deje a Hezbollah fuera.

Esto quiere decir que Irán exige que Hezbollah no sea atacado en el Líbano. Sin embargo, para Netanyahu no tiene sentido y no está dispuesto a dejar que el grupo paramilitar se expanda.

Ben-Tasgal señala que, en este momento, Israel intenta desarmar a Hezbollah, sin embargo, es muy difícil quitarle hasta el último misil que tiene Hezbollah.

Debido a esto, se genera una dualidad en la que el gobierno central del Líbano no puede desarmar a Hezbollah e intenta que lo haga Israel, pero se critica el actuar y Trump señala que debe haber un cese al fuego para llegar a un acuerdo.

Pese a esto, el experto señala que se puede llegar a un acuerdo con el Líbano, pero Hezbollah no va a aceptar un acuerdo de paz.

¿Netanyahu es un genocida?

Gabriel Ben-Tasgal respondió que considera que no es genocida porque “para mí la persona en general que utiliza términos como genocida, como ocurre, por ejemplo, con el presidente actual de Colombia, es un irresponsable intelectual, que está imitando y emulando la forma de actuar de los nazis”.

El analista explica el caso de Hamas, en el que para ser genocidio las víctimas tuvieron que haber sido la mitad hombre y la mitad mujer, o una distribución étnica más normal. “No es un genocidio, es consecuencia de una guerra”, afirmó.

El experto da un ejemplo y dice que antes de asesinar judíos en cámaras de gas, los nazis lograron convencer a la población que el judío parece un ser humano, pero no lo es.

Para Ben-Tasgal es utilizar la doctrina como una forma de propaganda nazi. “Hay algunos que se pueden atrever a eso y otras personas que intelectualmente son más honestas y no se atreverían a decir semejante barbaridad”, aseguró.

Escuche la entrevista completa:

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