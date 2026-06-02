“Escrutinio presidencial llega al 99,98 % sin novedades”: Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional se refirió al proceso de escrutinio presidencial. / Foto: Suministrada

La Registraduría Nacional informó que el escrutinio de las elecciones presidenciales, realizado por jueces de la República en todo el país, alcanzó un avance del 99,98%.

Según la entidad, de las más de 122.000 mesas instaladas para estos comicios, solo faltan 33 por escrutar. La Registraduría explicó que el retraso se debe a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral hacia algunas cabeceras municipales.

Además, el organismo destacó que los datos del preconteo divulgados el pasado domingo tuvieron un nivel de coincidencia del 99,94% frente al escrutinio adelantado por los jueces.

De acuerdo con la Registraduría, esto demuestra que las modificaciones han sido mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de resultados se ha desarrollado de manera exitosa.

Preparativos para la segunda vuelta presidencial

Además, la entidad informó que avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

Para esa jornada, la entidad reforzará las capacitaciones virtuales dirigidas a jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras.

De igual manera, anunció que invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes electorales.