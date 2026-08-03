“La peor crisis humanitaria en 40 años”: Banco de Alimentos de Ceuta alerta por avalancha migratoria
Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, cuestionó la versión de las mafias tras la llegada masiva de personas a Ceuta.
“La peor crisis humanitaria en 40 años”: Banco de Alimentos de Ceuta alerta por avalancha migratoria
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...