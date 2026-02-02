“Una Asamblea Nacional Constituyente es inviable, inoportuna e inconveniente”: Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo aseguró que la consulta del ‘Frente por la Vida’ no podía limitarse a fuerzas de izquierda, sino que debía ser una coalición más amplia, plural e incluyente que les diera espacio a los liberales y a los sectores de centro

¿Qué pasa si Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo?

Frente a este posibilidad, Cristo dijo que si el Consejo Nacional Electoral revoca la inscripción de Cepeda “seguirán adelante con la consulta"; sin embargo, confió en que el senador del Pacto Histórico sí pueda participar.

Además, les reiteró la invitación a los miembros de la Alianza Verde y al excanciller Luis Gilberto Murillo para fortalecer la coalición.

“Yo espero que el CNE le dé vía libre a la participación de Iván Cepeda porque no solamente se trata de su derecho político", dijo.

¿Qué opina sobre la Asamblea Nacional Constituyente?

En cuanto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por parte del presidente Gustavo Petro, el precandidato señaló que esta figura “es inviable, inoportuna e inconveniente”.

¿Debe continuar la política de ‘Paz Total’?

A propósito de la política de la ‘Paz Total’, Cristo dijo que esta no debe continuar y que “hay que levantar todas las mesas de negociación”.

¿La suspensión provisional del decreto de emergencia económica, por parte de la Corte Constitucional, fue acertada?

Luego de la decisión de la Corte Constitucional, Cristo consideró que “la emergencia económica no tenía un hecho sobreviniente”.

“Hubiera sido más conveniente que la Corte acelerara el estudio de la reforma y tomara una decisión de fondo rápida y no simplemente tumbara la emergencia con una medida cautelar”, dijo.

Finalmente, en cuanto al incremento del salario mínimo de 2026, señaló que al Gobierno “se le fue la mano”.

